Горно-Алтайск, , 10:21 — REGNUM На территории Республики Алтай в связи с установлением тёплой и ветренной погоды введён особый противопожарный режим. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, всего с начала года здесь зарегистрирован 141 пожар.

В последнее время в связи с активным снеготаянием участились случаи травяных пожаров.

«В минувшее воскресенье в селе Элекмонар Чемальского района пожарным удалось предотвратить возникновение крупного пожара, огонь стремительно распространялся по сухой траве и угрожал жилым домам», — отметили в ведомстве.

Также за 17−18 апреля в регионе зарегистрировано два бытовых пожара и одно возгорание на территории Ининского лесничества в Онгудайском районе на общей площади 2 га. Пожар был потушен 18 апреля. Погибших и пострадавших нет.

В связи с этим местных жителей призывают не жечь сухую траву и мусор. Нарушителям правил пожарной безопасности в период особого противопожарного режима грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей.