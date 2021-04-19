Курган, , 10:20 — REGNUM В результате опрокидывания легкового автомобиля в Кургане три человека погибли и еще один пострадал. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Уточняется, что авария произошла в ночь 18 апреля на автодороге Курган — Куртамыш в городе Курган, когда двигавшийся на автомобиле Renault Logan водитель 1987 года рождения допустил опрокидывание своего транспортного средства.

«В результате происшествия два пассажира, 1992 годов рождения, скончались на месте происшествия, водитель скончался в больнице скорой медицинской помощи Кургана», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пассажирка 1989 года рождения, которая получила телесные повреждения, отказалась от госпитализации. Ведется установление причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе города Переславль-Залесский столкнулись грузовой автомобиль «Рено» с полуприцепом и «ВАЗ-212140», в результате чего погибли два человека.