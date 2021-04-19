Сеул, , 10:20 — REGNUM 19 апреля у берегов Южной Кореи произошло землетрясение. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в 14:20 по местному времени в 54 км к северо-западу от острова Хыксан, территориально входящего в состав в уезд Синан провинции Чолла-Намдо. Очаг залегал на глубине 15 км.

Известно, что с начала 2021 года на Корейском полуострове произошло 13 землетрясений магнитудой более 2,0 и два землетрясения магнитудой более 3,0.

Нынешнее землетрясения стало самым сильным с начала года.