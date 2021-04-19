Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Число работающих в Санкт-Петербурге мигрантов в 2020 году сократилось на треть. За 2020 год объем платежей иностранных граждан за патенты в городе на Неве снизился на 30% и составил 4,9 млрд рублей, в то время как годом ранее в городской бюджет поступило более 7 млрд рублей. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Международного форума труда.

Вместе с тем, собираемость НДФЛ с горожан и граждан РФ в Северной столице, несмотря на ограничения в ряде отраслей, связанных с пандемией коронавируса, выросла в 2020 году на 9% и составила 300,7 млрд рублей (в 2019 году — 276,4 млрд рублей).

«По данным ФНС, в 2019 году в бюджет Санкт-Петербурга уплатили НДФЛ 4,2 млн граждан России и 238 тысяч иностранных граждан. Данные за 2020 год пока не опубликованы. Сумма налога НДФЛ по патенту в 2020 и 2021 годах в Санкт-Петербурге составляет четыре тысячи рублей в месяц», — уточнили в пресс-службе.

Также иностранные граждане обязаны оформить полис добровольного медицинского страхования. По оценке специалистов, число работающих в Петербурге иностранных граждан сократилось в 2020 году на 30%.