Чебоксары, 19 апреля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, увеличить объемы тестирования и обследований приезжих граждан. Об этом он заявил 16 апреля на заседани регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, отметив, что в прошлом году именно в весенний период случилась вспышка заболеваемости.

Cap.ru Олег Николаев

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«Очевидно, что поток приезжающих в предпраздничные дни будет усиливаться, прежде всего, из Москвы, — сказал глава республики. — Важно, чтобы все прошли соответствующее тестирование и обследование своего здоровья».

По его мнению, сегодня обстановка по новой коронавирусной инфекции «хрупко стабильная». На неделе регистрировалось от 44 до 47 новых случаев заболевания COVID-19 в день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикована заседании коллегии Минздрава РФ 16 апреля заявила, что темпы вакцинации от коронавируса в России нарастают, это позволяет говорить о скором снятии санитарных ограничений.

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