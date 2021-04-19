Пермь, , 10:16 — REGNUM В Перми на перекрестке улиц Куйбышева и Лодыгина апробируют «умный» светофор. Благодаря, установленному в трамвае устройству, которое имеет связь с контролёрами на светофорах, будет либо продлеваться зеленая зона, либо быстрее переключаться красный сигнал на зеленый. Это позволит электротранспорту пересекать перекресток без остановки, сообщает издание Business Class.

В Перми усовершенствуют регулирование транспортных потоков. «Представьте, автомобиль едет, выходит на связь со светофором, и тот берет на себя управление скоростью движения. Он формирует «пачку» машин, которые, не останавливаясь, проедут на зеленый сигнал. Эффективность самого обычного перекрестка резко увеличивается. И эта картина отнюдь не фантастическая», — отметил глава Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.