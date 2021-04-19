Берлин, , 10:18 — REGNUM Внешне электрические кроссоверы Mercedes EQE и EQS будут похожи на кроссоверы GLE и GLS соответственно. Об этом сообщает издание Auto Express со ссылкой на главного дизайнера Mercedes Гордена Вагнера.

Главный дизайнер марки подчеркнул, что уникальная архитектура электрокара EQS дала дизайнерам широкую свободу в экспериментах с внешним видом авто и дизайном его салона.

Mercedes EQE и EQS позиционируются компанией, как кроссоверы будущего. Ожидается, что электрокроссоверы будут иметь большой экран MBUX Hyperscreen.

«Они будут более цельными, более интегрированными, более аэродинамичными, более футуристическими, так что это будет новый тип кроссовера», — отметил Вагенер в интервью журналистам издания.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Brabus представило Mercedes S-Class с более мощным мотором. Модернизированная тюнерами модель получила 493-сильный шестицилиндровый бензиновый двигатель S500 с модулем Plug-and-Play B50 — 500 PowerXtra. «Движок» позволяет автомобилю разгоняться «сотни» всего за 4,7 секунды.

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