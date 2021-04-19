Уфа, , 10:19 — REGNUM Более 2,7 тысяч литров антиковидной плазмы заготовили в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По его словам, в республике донорами антиковидной плазмы в 2020 году и в 2021 году стали 4,6 тысяч жителей, которые перенесли COVID-19. В результате было заготовлено 2718,2 литра такой плазмы.

«Эту нашу работу, как и развитие донорства в целом, высоко оценили на федеральном уровне. Вероника Игоревна Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства, отметила, что республиканская станция крови занимает лидирующие позиции в стране», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что в республике каждый год проводят 90 тысяч процедур трансфузий гемокомпонентов: станция переливания крови и ее филиалы осуществляют прием 62 тысяч доноров, специалисты заготавливают 40 тысяч литров цельной донорской крови.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 апреля в Башкирии за сутки выявили 98 случаев заражения коронавирусом.