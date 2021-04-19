Нур-Султан, , 10:13 — REGNUM Исполнительным директором федерации бокса Казахстана назначен Маратбек Мыктыбеков, сообщили 19 апреля в пресс-службе казахстанского Олимпийского комитета.

Он сменил на этом посту Бекжана Бектенова, который назначен заместителем президента федерации по международным отношениям. Мыктыбеков отметил, что в ближайшее время федерация сосредоточится на успешном выступлении казахстанских боксеров в Токио.

«Сборные команды без потерь прошли тяжёлое время пандемии, не потеряли, а нарастили форму», — сказал новый исполнительный директор.

Ранее Маратбек Мыктыбеков занимал должность вице-президента федерации дзюдо, исполнительного директора федерации бокса Алма-Аты и советника Азиатской конфедерации бокса.