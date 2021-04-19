Окленд, Новая Зеландия, , 10:13 — REGNUM Разработчики Path of Exile извинились перед игроками за то, что позволили популярным стримерам первыми опробовать новое дополнение под названием Ultimatum. Об этом сообщило издание Kotaku.

Представители студии Grinding Gear Games признали, что решение предоставить стримерам свободный доступ к новому дополнению в обход обычных игроков было ошибкой. Они пообещали не допускать подобного в будущем.

Напомним, что на релизе дополнения Ultimatum геймеры столкнулись с длинными очередями на вход в игру. При этом стримеры, которым заплатили за трансляцию, могли зайти в Path of Exile в обход других игроков.

Читайте ранее в этом сюжете: Игру Barotrauma про управление подлодкой упростят для новичков