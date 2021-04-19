Бабушкин, Бурятия, , 10:12 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, в совершении преступления обвиняют 41-летнего мужчину.

По версии следствия, вечером 17 апреля обвиняемый распивал спиртные напитки у знакомого в городе Бабушкин. Ночью он поссорился с одним из малознакомых собутыльников. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчину избил своего противника топором и ножом. После того, как потерпевший перестал двигаться, он позвонил в скорую.

«После госпитализации потерпевшему оказана необходимая врачебная помощь, в ходе которой из тела извлечен нож, оставленный злоумышленником в ране. Сам обвиняемый скрыться не пытался, оставался на месте происшествия, где произведено его задержание участниками следственно-оперативной группы», — отметили в ведомстве.

Мужчина уже дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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