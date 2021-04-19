Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:12 — REGNUM В районе города Переславль-Залесский столкнулись грузовой автомобиль «Рено» с полуприцепом и «ВАЗ-212 140». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области.

Место происшествия УМВД по Ярославской области

Авария произошла на 1 километре ФАД «Холмогоры» около 13.10 18 апреля.

«В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ-212 140» мужчина 1971 года рождения скончался на месте; водитель «ВАЗ-212 140» мужчина 1946 года рождения был госпитализирован, впоследствии скончался», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливается виновник дорожно-транспортного происшествия.