Москва, 19 апреля 2021, 10:12 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Рублёв поднялся с восьмого на седьмое место. 18 апреля он проиграл греческому теннисисту Стефаносу Циципасу в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
В рейтинге ATP Рублёв обошёл швейцарского теннисиста Роджера Федерера, который является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.
Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Карен Хачанов остался на 23-м, а Аслан Карацев поднялся с 29-го на 28-е.
Рейтинг ATP от 19 апреля:
- Новак Джокович (Сербия) — 11 873 очка
- Даниил Медведев (Россия) — 9 850
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9 490
- Доминик Тим (Австрия) — 8 615
- Стефанос Циципас (Греция) — 7 860
- Александр Зверев (Германия) — 6 125
- Андрей Рублёв (Россия) — 5 955
- Роджер Федерер (Швейцария) — 5 875
- Диего Шварцман (Аргентина) — 3 720
- Маттео Берреттини (Италия) — 3 453.
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