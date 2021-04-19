Москва, 19 апреля 2021, 10:12 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Рублёв поднялся с восьмого на седьмое место. 18 апреля он проиграл греческому теннисисту Стефаносу Циципасу в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В рейтинге ATP Рублёв обошёл швейцарского теннисиста Роджера Федерера, который является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Карен Хачанов остался на 23-м, а Аслан Карацев поднялся с 29-го на 28-е.

Рейтинг ATP от 19 апреля:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 873 очка
  2. Даниил Медведев (Россия) — 9 850
  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9 490
  4. Доминик Тим (Австрия) — 8 615
  5. Стефанос Циципас (Греция) — 7 860
  6. Александр Зверев (Германия) — 6 125
  7. Андрей Рублёв (Россия) — 5 955
  8. Роджер Федерер (Швейцария) — 5 875
  9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3 720
  10. Маттео Берреттини (Италия) — 3 453.

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