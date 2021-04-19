Москва, , 10:11 — REGNUM Компания «Рапид БИО», входящая в структуру «Сколково», и компания «Авивир» зарегистрировали первый в России экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу после вакцинации от COVID-19. Об этом пишет РБК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Отмечается, что достоверность такого теста составит 96%, а его результат будет готов уже через 15 минут. Для забора анализа потребуется всего одна капля крови.

Отмечается, что реагенты теста отвалидированы под вакцины от COVID-19 — в первую очередь, под «Спутник V».