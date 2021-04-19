Варшава, , 10:09 — REGNUM Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская 19 апреля направилась на Украину с официальным визитом. Об этом сообщается на официальном сайте Сейма Польши Sejm.gov.pl.

В сообщении указано, что в рамках визита на Украину Госевская проведет встречу с первым заместителем спикера Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, а также с вице-спикером Сейма Литвы Паулисом Саударгасом, который также в будет в этом время находиться с визитом на Украине.

Сообщается, что данный визит связан с динамичными политическими изменениями, происходящими в регионе в последние недели, а также ростом напряжения в отношениях некоторых стран Восточной Европы с Россией.

Госевская пробудет на Украине до 24 апреля.