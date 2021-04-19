Новочеркасск, Ростовская область, , 10:13 — REGNUM Пятеро подростков, погибших в результате ДТП в Новочеркасске Ростовской области, были пьяны. Об этом 19 апреля сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Они пили, после этого сели в машину. Где они достали спиртное, будет устанавливаться», — приводит его слова РИА Новости.

Также известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование причин аварии в Новочеркасске, в результате которой погибли пятеро подростков.

Напомним, ранним утром 18 апреля в Новочеркасске в дерево врезался автомобиль, в котором находились шестеро подростков. Пять человек, в том числе водитель 2007 года рождения, погибли. Один несовершеннолетний был госпитализирован в тяжёлом состоянии.