Элиста, , 10:08 — REGNUM Сенаторы от Калмыкии Алексей Майоров и Алексей Орлов отчитались о доходах за 2020 год, передаёт ИА REGNUM.

Существенно нарастил свои доходы Алексей Орлов. За прошлый год он задекларировал 5 млн 666 тыс. рублей, что вдвое больше, чем в 2019 году, когда сенатор заработал 2 млн 184,2 тыс. рублей. При этом список его недвижимого имущества не изменился. Автопарк также остался прежним, как и у его супруги, заработавшей за год 240 тыс. 216,56 рубля.

Алексей Майоров отчитался о заработке в размере 5 млн 847 тыс. рублей. Как и прежде, в его собственности находится квартира площадью 41,4 кв. метра, машиноместо 16,2 кв. метра и автомобиль Porsche Cayenne, в пользовании — дача 209,6 кв. метра.

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