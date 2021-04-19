Никольский район, , 10:25 — REGNUM В селе Серман Никольского района произошел пожар в двухквартирном доме. После ликвидации огня в одной квартире были обнаружены тела трех человек. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Установлено, что возгорание произошло около полуночи 17 апреля по улице Ленинской. На пепелище были обнаружены тела женщин 1942 и 1976 годов рождения, а также мужчины 1958 года рождения.

Причину пожара установят в ходе доследственной проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 9 апреля по 15 октября установлен период пожароопасного сезона. На территории области в указанный период под запретом разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках. Горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов также запрещается.

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