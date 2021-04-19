Москва, , 10:08 — REGNUM Самые заветные желания работающих жителей России в оставшихся трех кварталах 2021 года — повышение зарплаты (54%), стабильность в работе (38% и карьерный рост (29%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Ожидают от своей работы новых интересных задач 25%. Хотят работать с адекватными руководителями 25%. Мечтают об улучшении условий труда 16% опрошенных, о пересмотре системы мотивации заслуг — 12%.

Рассчитывают на снижение рабочей нагрузки 10%, на улучшение взаимоотношений в коллективе — 4%. Признались, что не ждут никаких изменений в работе, 5% трудящихся.

Опрос проведен 9−15 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 360 населенном пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, главная причина увольнений жителей России — неготовность руководителя повысить зарплату (31%).

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