Джакарта, , 10:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо стал свидетелем вакцинации от COVID-19 около 500 художников и деятелей культуры в национальной галерее Индонезии в Джакарте, сообщает Antara.

Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии Presidenri.go.id

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«Сегодня мы вместе с художниками, деятелями культуры, артистами, музыкантами собрались здесь, чтобы сделать прививки», — заявил глава государства в Национальной галерее Индонезии.

Президент Индонезии призвал жителей не проявлять беспечность в отношении COVID-19.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 5 910 921 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии объяснил причины, по которым правительство запретило жителям покидать города и навещать родственников в праздник Лебаран.

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