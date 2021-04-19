Турку, Финляндия, , 10:08 — REGNUM Хоррор-игра Barotrauma получит масштабное контентное обновление под названием Embrace the Abyss. Об этом 19 апреля сообщает издание PCGamer.

Обновление сделает Barotrauma более «дружелюбной» для геймеров — в игре появятся различные контекстные подсказки и индикаторы сложности. Помимо этого, в проект добавят двух огромных морских чудовищ: Харибду и Червя Рока.

Напомним, Barotrauma — это кооперативный симулятор выживания, в котором игрокам нужно управлять подводной лодкой и спасаться от различных глубоководных чудовищ. Его релиз в раннем доступе Steam состоялся в июне 2019 года.

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