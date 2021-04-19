Петрозаводск, , 10:11 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 64 новых носителя коронавируса, это столько же, сколько и сутками ранее. Об этом 19 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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"Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7363,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3204,3 случая, по Северо-Западу — 5643,5», — указали в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 45 217 инфицированных, из них 43 160 человек выздоровели, в том числе 76 жителей были выписаны по выздоровлению за последние сутки. От COVID-19 скончался 439 жителей Карелии, в том числе два новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5712 пациента, из них 133 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1952 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID-19 отрицательный», — уточнили в оперштабе.

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