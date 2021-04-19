Москва, , 10:06 — REGNUM В Госдуме приветствовали возвращение под контроль МВД расстановку знаков, светофоров, разметку и камеры на дорогах.

«Считаю, решение абсолютно правильное, взвешенное и логичное. Пусть и слегка запоздалое — ЛДПР ещё в 2019 году предлагала вернуть дорожные знаки под контроль МВД», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что пару лет назад лоббистские возможности регионов были сильнее, и тот самый напрашивающийся шаг так и не был сделан.

«Почему? Прямая и явная связь между дорожными и денежными знаками: сегодня штрафы от произвольной эксплуатации знаков и разметки составляют слишком жирную строку в региональных бюджетах. Вряд ли местные власти были готовы вот так просто отказаться от не требующей особых вложений финансовой подпитки в пользу многочисленных аффилированных фирм-присосок. А таких много развелось, и делать-то ничего не нужно — поставил под свежий знак свой комплекс фото-видеофиксации, и все, ожидай стабильного журчания финансового ручейка», — рассуждает парламентарий.

«Теперь большинство таких ручейков пересохнет. Но это точно не проблема законопослушных водителей», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минтранса к закону «Об организации дорожного движения», выяснил «Коммерсантъ». Законопроект обязывает власти всех уровней согласовывать с МВД проекты организации дорожного движения (ПОДД; схемы расстановки знаков, разметки, светофоров, камер на дорогах). Эта процедура не входила в полномочия полиции с 2013 года.