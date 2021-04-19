Москва, , 10:29 — REGNUM Игрушки российского, а не китайского производства лучше покупать детям. Для малышей стоит выбирать игрушки без мелких деталей, рассказал главный внештатный специалист-педиатр, главврач детской горбольницы имени Зои Башляевой департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

«Лучше покупать наши отечественные игрушки — вот главный принцип. Не покупать китайские дешевые игрушки», — сказал врач РИА Новости.

Он пояснил, что отечественные игрушки проходят серьёзный контроль и имеют сертификат качества, соответствующий регламент есть у Роспотребнадзора. Выбирать игрушки нужно с учётом возраста ребёнка, а также разграничивать игрушки старших и младших детей.

Маленьким детям лучше не покупать игрушки с множеством деталей, винтиков, магнитиков, пластмассовых мелочей. Конструкторы с крупными магнитными деталями тоже не полезны, потому что ребёнок будет постоянно находиться в электромагнитном поле.

При падении на любые игрушки с острыми наконечниками и неправильными формами ребёнок может получить травму. При выборе мягких игрушек стоит обращать внимание на материал, запах.

Покупать игрушки лучше не в киосках и не на рынках, а в крупных магазинах, так как там товар тщательно проверяют, заключил Османов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее педиатр Османов рассказал об опасности гелевых и магнитных шариков для детей.

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