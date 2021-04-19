Лондон, , 10:40 — REGNUM Актёр Том Фелтон почтил память Хелен Маккрори, сыгравшей мать его героя в серии фильмов «Гарри Поттер». Он опубликовал пост в своём профиле Instagram.

https://www.instagram.com/p/CNxwIvXgsST/

Фелтон признался, что ему «грустно прощаться так внезапно». «Спасибо, что осветили путь вперед и держали меня за руку, когда мне это было нужно», — поблагодарил он актрису.

Как сообщало ИА REGNUM, Хелен Маккрори скончалась 16 апреля 2021 года. Причиной смерти стал рак.

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