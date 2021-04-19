Воронеж, , 10:05 — REGNUM Движение в центре Воронежа утром 19 апреля оказалось фактически парализовано, при этом общая ситуация с заторами на территории Воронежа оценивалась на восемь баллов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки». Пробки сковали Московский проспект, улицу Плехановскую на протяжении от памятника Славы и до улицы Ленина, также пробки наблюдались на Кольцовской, Ворошилова, 20-летия Октября. По данным на 10:00 общий уровень заторов в Воронеже снизился до трёх баллов, однако весь центр Воронежа остаётся жёлтым, а отдельные участки улицы Плехановской и Московского проспекта — красными.

Заторовую ситуацию прокомментировали в администрации Воронежа. Напомним, ранее мэрия анонсировала введение выделенных полос для общественного транспорта.

«Выделенная полоса не внедрена. Даже разметка ещё не наносилась, не говоря уже о знаках, изменениях схем движения и администрировании», — сообщили в пресс-службе.

Отметим также, что в соцсетях сообщают о большом числе сотрудников ДПС на дорогах. Пользователи предположили, что Воронеж может посетить какой-то высокий гость.