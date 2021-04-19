Москва, , 10:04 — REGNUM Регулярное потребление орехов людьми в 60−70 лет, согласно данным исследователей многих стран, уменьшает риск возникновения атеро­склероза и сердечных заболеваний. Однако, как и любыми продуктами питания, ими не стоит злоупотреблять. В противном случае могут возникнуть неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

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«Хотя орехи содержат много жира, они способны снижать уровень «плохого» холестерина. Потому что жир в орехах полезный», — заявила в беседе с « Аргументами и фактами » специалист.

Так, уточнила диетолог, грецкого ореха рекомендуется употреблять пять-шесть половинок от ядра в день, фундука или миндаля — 10−12 штук, кедровых орешков — одну столовую ложку с горкой.

«В сутки можно съедать от 30 до 50 граммов орехов. Максимум 60 граммов. Больше — это лишние калории», — пояснила специалист.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что допустимой нормой в день является одна-две чашки не крепкого кофе с молоком. При этом она отметила, что кофе не рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.