Улан-Удэ, , 10:04 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержали четырёх местных жителей по обвинению в разбойном нападении на 12-летнего мальчика. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Обвиняемые, в числе которых двое мужчины и две женщины 27−33 лет проживали в одном из домов коридорного типа и злоупотребляли спиртным. Нередко они просили деньги на алкоголь о пожилого соседа. Как-то приехавший к нему в гости внук потребовал пьяной компании отстать от деда. Вечером 17 апреля те встретили мальчика в коридоре.

«Они преградили школьнику путь, стали предъявлять претензии по поводу его недавних требований, после чего один из злоумышленников нанес ребенку удар пустой бутылкой по голове. Когда мальчик упал, вся компания принялась наносить ему удары ногами и руками по голове и телу», — отметили в ведомстве.

Одна из женщин вытащила из кармана мальчика 1 тыс. рублей, вторая пыталась похитить телефон и кольцо с пальца, но не смогла. Дождавшись, когда нападавшие отвлекутся, потерпевший вскочил на ноги, выбежал на улицу и позвонил в полицию.

Уголовное дело полицейские передали следователям в связи с совершением тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.