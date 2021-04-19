Киев, , 10:07 — REGNUM Пасха может стать отличным поводом для проведения обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом».

Она напомнила, что процесс обмена пленными в формате «всех на всех» был начат в 2019 году, однако на данный момент заблокирован, хотя и является важной частью мер в контексте «нормандского формата».

«Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена», — сказала Мендель.

Напомним, ранее представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник заявил, что Украина спустя год не выполнила ключевое условия обмена пленными — не провела процессуальную очистку лиц, переданных в республики Донбасса, и не закрыла уголовные дела в отношении них.

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