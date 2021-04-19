Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Бывший дом одного из экспертов по делу об убийстве рецидивиста Джорджа Флойда подвергся 17 апреля нападкам со стороны вандалов, сообщает ABC News.

Дом, в котором несколько лет назад проживал бывший инструктор полиции Барри Бродд в городе Санта-Роза, штат Калифорния, был облит красной краской. Ранее Бродд выступил в защиту Дерека Шовена — полицейского, которого обвиняют в убийстве при задержании афроамериканца Флойда.

«Похоже, что подозреваемые в этом акте вандализма стремились навредить Бродду за его показания», — говорится в заявлении полиции города.

Бродд, консультант по полицейской практике и применению силы, дал показания 13 апреля в качестве платного свидетеля-эксперта защиты. По его словам, после анализа материалов он пришел к выводу, что тип силы, примененной Шовеном к Флойду, был оправдан и что бывший сотрудник полиции Миннеаполиса «действовал объективно разумно, следуя политике Департамента полиции Миннеаполиса и текущие стандарты правоохранительных органов в его взаимодействии с мистером Флойдом».