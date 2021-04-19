Новосергиевка, Оренбургская область, , 12:13 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области по результатам проверки школьных столовых к административной ответственности привлечены директора общеобразовательных учреждений, где выявлены нарушения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как оказалось, в ряде столовых отсутствует горячая вода для мытья рук учеников, нарушен отбор и хранение суточных проб, используется разделочный инвентарь без маркировки и с повреждениями, совместно хранится инвентарь для готовой и сырой продукции, используется посуда со сколами и трещинами, нарушены условия хранения продуктов. Выявлено неисправное холодильное оборудование и отсутствие контроля за соблюдением температурного режима хранения пищи.

Столовые двух школ нуждаются в капремонте и замене технико-технологического оборудования. Еще в одной школе неисправна система вентиляции, а в помещении столовой есть проблемы с отделкой стен.

В адрес директоров школ прокурор внёс четыре представления. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения было возбуждено четыре административных производства. По результатам их рассмотрения руководство учреждений оштрафовано на общую сумму 12 тыс. рублей.