Владивосток, , 10:01 — REGNUM Сборная России по фигурному катанию вернулась на родину после победы в командном чемпионате мира в Японии. Об этом 19 апреля сообщается на официальной странице Международного аэропорта Владивостока в Instagram.

«Сегодня утром аэропорт Владивосток встречает победителей! Гордимся командой!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские фигуристы триумфально выступили в Осаке и впервые в истории стали победителями командного чемпионата мира.

Напомним, сборная России победила на командном чемпионате мира, набрав 125 баллов. Второй стала сборная США с 110 баллами. Замкнула тройку команда Японии, у которой 107 баллов.