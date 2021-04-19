Прага, , 10:06 — REGNUM В ближайшие дни российская государственная корпорация Росатом будет официально исключена из числа участвующих в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии. Об этом 19 апреля заявил вице-премьер и глава чешского минпромторга Карел Гавличек в интервью газете Pravo.

«В течение нескольких дней («Росатом») будет исключен (из числа компаний-кандидатов, которые выбраны для) возможности участия в тендере», — сказал он.

Также глава минпромторга Чехии добавил, что госкорпорация из России также не сможет принимать участие в тендере в качестве компании-субподрядчика.

«Никто из приглашенных (Чехией к тендеру компаний) не будет задействовать субподрядчика от Росатома», — отметил Гавличек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ сообщили, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве обязаны покинуть Россию до конца дня 19 апреля, такое решение стало ответом на высылку Чехией 18 российских дипломатов.