Сеул, , 10:00 — REGNUM В первом квартале 2021 года темпы роста экономики Южной Кореи достигли уровня, предшествующего пандемии, благодаря быстрому восстановлению экспорта и инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, в первом квартале текущего года темпы роста ВВП страны составили 1,3%.

Напомним, что в первом квартале прошлого года темпы падения ВВП Южной Кореи составили 1,3%, во втором квартале — 3,2%, однако в третьем квартале темпы роста составили 2,1%, а в четвертом квартале — 1,2%.

По прогнозам экспертов Банка Кореи, по итогам года темпы роста экономики Южной Кореи составят 3%.

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