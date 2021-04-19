Москва, , 10:21 — REGNUM Депутаты Госдумы РФ от Магаданской области обнародовали свои доходы за 2020 год — практически у всех они остались на уровне доходов за 2019 год, кроме одного народного избранника, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании опубликованных деклараций.

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Оксана Бондарь («Единая Россия») получила доход в сумме 5,6 млн рублей, в 2019 году — 5,4 млн рублей. В собственности у депутата никакого имущества не числится. Есть жильё в пользовании.

Доход несовершеннолетнего ребёнка депутата составил почти 200 тыс. рублей.

Однопартиец Ирина Яровая, представляющая в Госдуме Камчатку, Приамурье, Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Колыму и Еврейскую автономную область в 2019 году заработала 7,2 млн рублей, а в 2020 — 7,6 млн. В собственности ничего нет — за год имущество не приобреталось.

Депутат от ЛДПР Валерий Селезнёв, курирующий семь регионов Дальнего Востока, за год потерял в доходе 6 млн рублей, в 2020 году он заработал 10 млн. У народного избранники имеется в собственности квартира и автомобиль.

Владимир Поздняков от КПРФ, представляющий в Госдуме Забайкалье, Амурскую область, Камчатку, Якутию, Колыму и Чукотку за 2020 год задекларировал доход в 6 млн рублей, в 2019 — 5,9 млн рублей. Владеет жилым домом и земельным участком.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Камчатки Валерий Пономарев за 2020 год существенно увеличил собственные доходы — он задекларировал 4 181 773 260 рублей, годом ранее его доход составил почти 2 млрд 767 млн рублей.