Челябинск, , 09:57 — REGNUM В Челябинской области за 18 апреля обнаружили ещё 114 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе было выявлено 58 910 заразившихся. Выздоровели и выписаны уже 53 204.

Больных COVID-19 насчитывается 3146. 18 апреля была подтверждена смерть ещё девяти пациентов с коронавирусом, в том числе шестеро скончались от COVID-19.