Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM В Екатеринбурге возобновляется прерванный в 2020 году шахматный турнир претендентов ФИДЕ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Техническое открытие соревнований состоится 19 апреля 2021 года в отеле Hyatt Regency. Мероприятие посетят президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, многократный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов («Единая Россия»), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие гости.

Турнир претендентов на мировую шахматную корону был запланирован на весну 2020 года, однако соревнования тогда прекратили из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие турнира состоялось в Екатеринбурге 16 марта 2020 года.

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