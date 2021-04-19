Пенза, , 10:04 — REGNUM Очередные кадровые изменения произошли в правительстве Пензенской области. О них 19 апреля сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

Так, временно исполняющим обязанности замминистра здравоохранения области назначен Владислав Романов. В свое время он служил в Вооруженных Силах и длительный период работал в Минздраве РФ. Как уточнил Мельниченко, последнее место работы Романова — один из серьезнейших научно-исследовательских институтов.

В конце марта постов заместителей министра здравоохранения лишились Максим Кузьмичев и Оксана Чижова.

Еще одно назначение касается областного министерства культуры и туризма. Пост замглавы регионального ведомства занял Ильдар Мавлюдов. Перед ним поставлена задача сделать Пензенскую область наиболее привлекательной с туристической точки зрения.

До него эту должность занимал Игорь Пантюшов, который был снят с поста по собственному желанию 14 апреля.

ИА REGNUM напоминает, 12 апреля временно исполняющим обязанности замминистра — начальника управления природных ресурсов и экологии министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области был назначен Илья Галкин. В отставку отправили руководителя пензенского объединения автовокзалов Роберта Степанова, руководителя пензенского агрохолдинга Екатерину Храмцову.

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