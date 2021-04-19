Соледар, ДНР, 19 апреля 2021, 09:59 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 42 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 19 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 мм, одну мину калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
В СЦКК отметили, что Украина проигнорировала запросы режима тишины через координационный механизм.
Жертвы среди мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры за указанный период не зафиксированы.
Как сообщили в СЦКК, утром, 19 апреля, боевики ВСУ обстреляли из миномётов северную окраину Горловки.
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