Соледар, ДНР, , 09:59 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 42 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 19 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинские миномётчики Mil.gov.ua

На донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 мм, одну мину калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Весёлое, Александровка, Новоласпа, Саханка, Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что Украина проигнорировала запросы режима тишины через координационный механизм.

Жертвы среди мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры за указанный период не зафиксированы.

Как сообщили в СЦКК, утром, 19 апреля, боевики ВСУ обстреляли из миномётов северную окраину Горловки.

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