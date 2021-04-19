Уфа, , 10:03 — REGNUM Вопрос вакцинации от COVID-19 в Башкирии взят под контроль администрации главы республики. Об этом 19 апреля сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Глава Башкирии попросил руководителя администрации главы республики Александра Сидякина выстроить работу так, чтобы была возможность ежедневно проводить анализ ситуации: где вводятся успешные практики, а где идет провал.

Он также отметил, что в республике ожидают поступление крупных партий вакцины от COVID-19, поэтому нужно сделать так, чтобы вакцина не простаивала.

«Чем быстрее мы вакцинируемся, тем спокойнее мы примем любые изменения эпидемиологической ситуации, независимо от того, будет третья волна коронавируса или нет», — заявил Хабиров.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Башкирии Азата Рахматуллина, в республику всего было поставлено 295 тысяч доз вакцины от COVID-19. Прививки от этой инфекции в регионе поставили свыше 208 тысяч желающих. За минувшую неделю в республике выявили 799 новых носителей коронавируса, при этом выздоровели 1480 человек. В больницах лечатся 1172 пациентов с COVID-19: это на 100 человек меньше, чем в минувшую неделю.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 18 апреля в Башкирии за сутки выявили 98 новых носителей коронавируса.