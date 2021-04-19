Тбилиси, , 09:58 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 9750 исследований на SARS-CoV-2 выявили 570 случаев заражения. Эту информацию 19 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 295 936 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 281 574 победили инфекцию, в том числе 659 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3949 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 3174 пациента, в оборудованных гостиницах — 437. На карантине находится 277 человек.

Согласно официальным данным на 18 апреля, в Грузии в результате 18 822 исследований выявили 818 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 783 человек.

Стоит отметить, что в Грузии в течении последних дней наблюдается рост темпов распространения коронавируса. Руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе ранее заявил, что в стране началась третья волна пандемии.

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