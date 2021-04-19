Петропавловск-Камчатский, , 09:56 — REGNUM На Камчатке во время проведения международных лыжных гонок «Авачинский марафон» 18 апреля погиб один из участников, ещё один получил травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Соревнования проходили на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

Погибший лыжник 1960 года рождения прибыл на Камчатку из Краснодара. Он предоставил в оргкомитет врачебный допуск. Известно, что мужчина не страдал хроническими заболеваниями. Причины смерти спортсмена устанавливает полиция.

Также в ходе соревнований пострадал лыжник 1972 года рождения. Он был травмирован при падении и в настоящее время находится под наблюдением врачей в стационаре больницы №2 Петропавловска-Камчатского.

В оргкомитет «Авачинского марафона» поступило более 400 заявок на участие от спортсменов из разных регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, гибели школьницы Хибинах предшествовало ее произвольное катание по склону горы.