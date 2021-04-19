Ташкент, , 09:55 — REGNUM Узбекистанские гимнастки завоевали первое место в групповом упражнении с пятью мячами на Кубке мира по художественной гимнастики. Об этом сообщили на странице узбекистанской федерации гимнастики в Facebook.

18 апреля Нилуфар Шомурадова, Динара Равшанбекова, Ксения Александрова, Севара Сафоева и Камола Ирназарова набрали 40,95 балла в упражнении с пятью мячами. Второе место в групповом упражнении заняла Белоруссия (38,65), третье — Израиль (37,6).

В упражнении с тремя обручами и двумя парами булав первое место заняли гимнастки из Белоруссии (38,65). Второе место заняли узбекистанские спортсменки, набравшие 37,7 балла.

Напомним, 16−18 апреля в Ташкенте прошел Кубок мира по художественной гимнастике, на котором разыгрывались лицензии на Олимпийские игры. 5−10 мая очередной этап пройдет в Баку, а 26−31 мая — в Пезаро.

Ранее, 17 апреля, узбекистанские гимнастки также завоевали «золото» в упражнении с пятью мячами. Для Узбекистана этот результат стал историческим. Таким образом, по итогам этапа Кубка мира узбекистанская сборная завоевала две золотые и одну серебряную медали.

Читайте ранее в этом сюжете: Гимнастки Аверины выиграли три золотых медали на этапе Кубка мира