Якутск, , 09:53 — REGNUM Власти Якутии готовятся провести в регионе вторые Международные интеллектуальные игры (МИИ) «International Science Games-2022». Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе целевого Фонда будущих поколений региона.

«Якутия готовится к Международным интеллектуальным играм «International Science Games-2022». В нашу пользу — опыт, который сложился за короткий период вынужденного перехода на дистанционный формат обучения», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Как отметили в Фонде, Международные интеллектуальные игры пройдут в несколько этапов, включая очные и дистанционные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Якутии состоялись первые Международные интеллектуальные игры. В них приняли участие около 800 школьников из 18 стран мира, в том числе 600 — из регионов РФ. В программе МИИ были олимпиады, научные конференции, конференция-конкурс научно-исследовательских работ, соревнования по робототехнике, командной разработке программных приложений IT-Хакатон, 3D-моделированию, лекции и мастер-классы известных ученых, деятелей науки и культуры.

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