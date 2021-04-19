Кызыл, , 09:52 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 10 по 16 апреля зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, что на два случая больше предыдущего периода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«За неделю в Кызыле зарегистрировано 6 случаев с ростом за неделю на 5, в Чеди-Хольском кожууне — 5, Эрзинском — 1. Из 12-ти заболевших 2 ребенка и 2 человека старше 65 лет», — отметили в минздраве.

Всего с начала года в регионе подтверждено 988 случаев инфицирования. В настоящее время на лечении в стационарах и на дому остаются 57 человек. Число ковид-больных с пневмониями выросло с 32 до 39. Более половины коечного фонда свободно.

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