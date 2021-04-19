Белгород, 19 апреля 2021, 09:53 — REGNUM Распознавать COVID-19 по рентгеновским снимкам обучили нейросеть учёные Белгородского государственного национального исследовательского университета. Точность метода классификации превышает 90%.
Белгородские учёные разработали специальные алгоритмы, с помощью которых нейросеть может оперативно обнаружить признаки заболевания коронавирусом, используя автоматическую классификацию медицинских изображений. Для обучения нейросети разработчики использовали так называемый трансферный подход из трёх этапов — он предполагает обучение модели на одном наборе данных и её последующее приспособление к другому набору данных.
Нейросеть уже прошла испытания, сообщат ТАСС.