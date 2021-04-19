Нью-Дели, , 09:55 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 273 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 8 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 273 810 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 15 061 919.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 1619 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 178 769.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 12 953 821 человек вылечился от нового заболевания и еще 1 929 329 находятся в данный момент на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 261 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.