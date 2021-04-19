Ижевск, , 09:51 — REGNUM По итогам 2020 года депутаты Госдумы, представляющие Удмуртию, в целом заработали более 123 млн рублей, годом ранее доход парламентариев составлял около 150 млн рублей. Однако не у всех депутатов доход сократился, свидетельствуют декларации о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по итогам прошлого года максимальный доход задекларировал Александр Василенко («Единая Россия») — 52,1 млн рублей, что на 5,3 млн рублей больше, чем годом ранее. Супруга парламентария заработала в 2020 году 14,5 млн рублей, что также больше, чем в предыдущем году на 2,5 млн рублей. Депутат владеет земельным участком площадью 1,24 тыс. кв метров, домом площадью 219 кв метров, квартирой на 138,7 метров и машиноместом. Супруге принадлежат два машиноместа и квартира площадью 105,2 кв метра. Также на супругу депутата записан автомобиль Audi А4.

Иван Сухарев (ЛДПР) заработал по итогам 2020 года 24,1 млн рублей, или почти втрое меньше предыдущего года, когда доход депутата составил 69,2 млн рублей. Доход супруги депутата в прошлом году составил 657,9 тыс. рублей, что вдвое выше заработка в 2019 году. У Сухарева нет собственности, в пользовании находятся две квартиры, одна предоставлена в наем, другая — в безвозмездное пользование. Супруге принадлежит доля в квартире.

Доход Валерия Бузилова («Единая Россия») за год вырос на 12,9 млн рублей и составил в 2020 году 21,79 млн рублей. Супруга парламентария заработала 320 тыс. рублей, годом ранее — 418 тыс. рублей. Депутату принадлежит земельный участок площадью более 5 тыс. кв метров, жилой дом площадью 343 кв метра, доля в квартире, гараж, машиноместо и баня. В собственности супруги — земельный участок, жилой дом и доля в квартире. У Бузилова есть автомобиль Mercedes-Benz GLS 350d, а также понтон (водный транспорт), у супруги в собственности — BMW 325i xDrive.

Депутат Алексей Загребин («Единая Россия») в прошлом году задекларировал доход в размере 9,14 млн рублей, или на 3,2 млн рублей больше, чем в 2019 году. Доход супруги сократился почти на 300 тыс. рублей — до 591 тыс. рублей. Парламентарий владеет двумя квартирами, одна их которых в долевой собственности. Половина доли в квартире записана и на супругу. У Загребина транспортных средств нет, супруга ездит на автомобиле BMW Lexus NX200.

Андрей Исаев («Единая Россия») заработал на 100 тыс. больше, чем годом ранее — 5,8 млн рублей.

Вадим Белоусов («Справедливая Россия») заработал в 2020 году 5,568 млн рублей или на 100 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Доход супруги депутата вырос почти на 1 млн рублей и составил по итогам 2020 года 17,8 млн рублей.

Доход единороса Игоря Сапко составил 5,27 млн рублей или на 300 тыс. рублей меньше, чем годом ранее, заработок супруги Сапко увеличился почти на 400 тыс. рублей и составил 1,69 млн рублей.