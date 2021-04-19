Пермь, 19 апреля 2021, 09:50 — REGNUM УМВД Пермского края объявило аукцион на поставку 700 компьютеров. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Начальная (максимальная) цена лота составляет 25 млн 438 тыс. рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 30 апреля.
Победитель аукциона должен осуществить поставку 700 компьютеров до 15 сентября 2021 года. Одна единица товара включает в себя системный блок, монитор, подключаемый к компьютеру, клавиатуру, мышь компьютерную, веб-камеру, предустановленную операционную систему.
В комплектность должна входить операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition, которая в соответствии с приказом МВД России поставлена на снабжение органов внутренних дел МВД России и предназначена для реализации требований по защите информации при подключении закупаемых технических средствк единой системе информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России, аттестованной по требованиям безопасности информации в качестве государственной информационной системы первого класса защищенности.