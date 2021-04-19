Нант, Франция, , 09:50 — REGNUM «Лион» одержал победу над «Нантом» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лиона» дубль оформил нападающий Мемфис Депай, который на пятой минуте открыл счёт, а на 37-й реализовал пенальти. «Нант» смог отыграть один мяч на 60-й минуте, отличился защитник Николя Паллуа.

На сегодняшний день «Лион» занимает четвёртое место в чемпионате Франции, в активе команды 67 очков. «Нант» идёт на 19-м месте с 28 очками.